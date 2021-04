Luftverkehr : Lufthansa will Mitarbeiter selbst impfen

Die Lufthansa will ihre Mitarbeiter selbst gegen das Coronavirus impfen.

Frankfurt am Main | Das Unternehmen hat an den Standorten Frankfurt, München und Hamburg Impfzentren aufgebaut, wie ein Sprecher am Donnerstag berichtete. Die Einheiten seien ab Montag einsatzbereit und könnten in eigener Regie bis zu 400 Menschen täglich impfen. Noch wartet die Fluggesellschaft allerdings auf Impfstoff. Man wolle sich dort nicht vordrängen und warte ...

