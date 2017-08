Flugzeugbau : Lufthansa Technik plant Einsparungen bei Wartungsarbeiten

Die Lufthansa Technik, weltweit führender Anbieter von technischen Dienstleistungen für Verkehrsflugzeuge, will Kosten einsparen. Im Bereich der Wartungsarbeiten im Linienbetrieb mit 4000 Beschäftigten in Deutschland sollten die Kosten um 25 Prozent sinken, sagte der Vorstandsvorsitzende Johannes Bußmann dem «Hamburger Abendblatt» (Donnerstag). Mit 3000 Menschen arbeite der Großteil von ihnen in Frankfurt, am Unternehmenssitz in Hamburg sind dem Bericht der Zeitung zufolge 150 Mitarbeiter betroffen.