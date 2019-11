Luftverkehr : Lufthansa-Streik: Erste Flüge in Hamburg ausgefallen

Der Streik des Lufthansa-Kabinenpersonals hat am Hamburger Flughafen am Donnerstag zu ersten Flugausfällen geführt. Am Morgen blieben Flugzeuge mit den Zielen Frankfurt und München am Boden. Über den gesamten Tag sind 27 Flüge gestrichen.

Avatar_shz von dpa

07. November 2019, 06:53 Uhr

Der Streik des Kabinenpersonals der Lufthansa hat am Hamburger Flughafen am Donnerstagmorgen für erste Flugausfälle gesorgt. Die Flüge nach Frankfurt um 06.00 Uhr sowie nach München um 06.20 Uhr fielen aus. Spätere Verbindungen wurden auf den Abflugtafeln im Flughafen als gestrichen angezeigt. An den Check-In-Schaltern bildeten sich am Morgen die ersten kleineren Schlangen. Der Streik sorgte auch unter Passagieren anderer Airlines teilweise für Verunsicherung. Einige befürchteten, dass auch sie von den Ausfällen betroffen sein könnten.

Lufthansa-Passagiere müssen sich am Hamburger Flughafen auch noch über den gesamten Tag auf massive Störungen der Verbindungen nach München und Frankfurt einstellen. Wegen des Streiks werden etliche Flüge auf diesen beiden Strecken ausfallen. Wie viele und welche Flüge genau betroffen sein werden, war am Morgen noch unklar. Auf der Webseite des Flughafens waren für Donnerstag 27 Flüge nach München und Frankfurt gestrichen, darunter alle Frankfurt-Verbindungen. Doch das kann sich kurzfristig noch ändern. Die Lufthansa empfiehlt allen Passagieren, ihre Verbindungen zu überprüfen und hat Ausweichmöglichkeiten angeboten.