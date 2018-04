Flugzeugbau : Luftfahrtmesse informiert über neuste Trends in der Kabine

von dpa

10. April 2018, 05:46 Uhr

In den Hamburger Messehallen startet heute mit der «Aircraft Interiors Expo» die weltweit führende Fachmesse für Flugzeuginnenausstattung. Bis zum 12. April präsentieren mehr als 500 nationale und internationale Aussteller die neusten Trends der Branche, etwa bei Flugzeugsitzen, Bordküchen und Beleuchtung. In diesem Jahr wird laut Veranstalter, der Luftfahrtinitiative Hamburg Aviation, verstärkt der Bereich «Bordunterhaltung und Konnektivität» im Fokus stehen. Die vorgestellten Konzepte und Produkte könnten den Flugpassagieren schon bald auf ihren Reisen begegnen. Mehr als 18 000 Fachbesucher werden in diesem Jahr erwartet.