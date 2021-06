Schulen : Lüneburg Vorreiter bei Draußenschule: Projekt

In der Grundschule Lüne ist das Projekt Draußenschule mit wöchentlichen Ausflügen in die Natur gestartet.

Lüneburg | Damit sind die Lüneburger Kinder Vorreiter in Niedersachsen, in Hamburg und Schleswig-Holstein wird schon lange im Wald gelernt. „Entdecken und Forschen in der Praxis steigert die Motivation und färbt ab auf den Unterricht im Klassenraum“, sagt Johannes Plotzki, Gründer der Bildungsinitiative Landschaftsabenteuer in der Metropolregion Hamburg. Teil...

