Kommunen : Lübecks neuer Bürgermeister Lindenau wird vereidigt

von dpa

27. April 2018, 01:40 Uhr

Knapp sechs Monate nach seiner Wahl wird Jan Lindenau heute als 229. Bürgermeister der Hansestadt Lübeck vereidigt. In einer Sondersitzung der Bürgerschaft wird er vor Stadtpräsidentin Gabriele Schopenhauer den Amtseid ablegen. Zuvor überreicht ihm sein Vorgänger Bernd Saxe (alle SPD) die Ernennungsurkunde. An der Sondersitzung werden nach Angaben der Stadt neben den Abgeordneten auch Familienmitglieder des neuen Bürgermeisters und geladene Gäste teilnehmen. Vor Beginn der Sondersitzung findet in der Marienkirche eine Andacht statt. Der 38 Jahre alte Lindenau war im Dezember mit 50,9 Prozent der Stimmen zum Nachfolger Saxes gewählt worden, der nach drei Amtszeiten nicht wieder kandidiert hatte.