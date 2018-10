Notfälle : Lübecker Wasserleiche identifiziert

von dpa

29. Oktober 2018, 14:06 Uhr

Nach dem Fund einer Wasserleiche im Lübecker Stadtgraben ist die Identität des Toten geklärt. Es handle sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen 44-jährigen Mann aus der Hansestadt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten. Er sei obdachlos gewesen und habe in letzter Zeit häufiger am Lübecker Stadtgraben geschlafen. Hinweise auf ein Gewaltdelikt oder auf Fremdverschulden gebe es nicht. Weitere Angaben zur Todesursache wurden nicht gemacht. Der im Wasser treibende Leichnam war am Sonntag von einer Spaziergängerin entdeckt worden.