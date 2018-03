Gesellschaft : Lübecker Uhren-Sammler hat keine Angst vor Zeitumstellung

von dpa

17. März 2018, 10:18 Uhr

Der Lübecker Norbert Schmidt hat rund 400 antike Uhren gesammelt. Angst vor der Zeitumstellung in der Nacht zum 25. März hat er dennoch nicht. Denn seine Uhren sind zwar alle funktionstüchtig, stehen aber still. Es würde zu viel Arbeit machen, sie alle ständig aufzuziehen, sagt der Uhrmachermeister. Er betreibt in Lübeck eine Werkstatt, die sich auf die Reparatur alter Uhren spezialisiert hat. Seine Kunden kommen nach Schmidts Angaben aus ganz Deutschland. Den Handel mit antiken Uhren hat er 2004 aufgegeben. Heute sammelt er nur noch zum Vergnügen. Er selbst lebt am liebsten ganz ohne Uhr. Zeit sei für ihn relativ unwichtig, sagt er.