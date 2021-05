Brände : Lübecker Polizei ermittelt wegen zwei Bränden am selben Tag

Zwei Brände innerhalb eines Tages beschäftigen derzeit die Ermittler in Lübeck.

Lübeck | Einen Zusammenhang sehe man jedoch derzeit nicht, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Das erste Feuer war den Angaben zufolge am Donnerstagnachmittag im Erdgeschoss eines kombinierten Wohn- und Geschäftshauses ausgebrochen. In der Küche seien Gegenstände in Brand geraten, was vermutlich den Brand ausgelöst habe, sagte ein Polizeisprecher. Am Abend d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.