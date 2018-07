Ausstellungen : Lübecker Museum zeigt Farbenzauber von Emil Nolde

Arbeiten des Malers Emil Nolde sind von Sonnabend (7. Juli) an im Museum Behnhaus Drägerhaus in Lübeck zu sehen. Gezeigt werden Bilder aus allen Schaffensphasen Noldes von frühen Zeichnungen bis zu seinen «ungemalten Bildern» der späten 1930er und 1940er Jahre. Nolde (1867-1956) gilt als einer der bedeutendsten Aquarellisten des 20. Jahrhunderts. Seine Bilder zeichnen sich durch eine besondere Leuchtkraft der Farben aus. Die Lübecker Ausstellung mit dem Titel «Emil Nolde. Farbenzauber - Eine Retrospektive auf Papier» ist bis zum 7. Oktober zu sehen.

von dpa

06. Juli 2018, 12:25 Uhr

Sie beschließt zugleich die Ausstellungsreihe «Nolde im Norden», an der sich seit 2017 acht Museen in Dänemark, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen beteiligt hatten. «Bei dieser Retrospektive können die Besucher die gesamte Werkentwicklung Noldes verfolgen», sagte der Leitende Direktor der Lübecker Museen, Hans Wißkirchen, am Freitag.