Film : «Lucky» zur Eröffnung: Film gewinnt Herz von Filmfestchef

Weitere Höhepunkte sollen «Suburbicon» von George Clooney, «Angels Wear White» von Vivan Qu und «Looking for Oum Kulthum» von Shirin Neshat - allesamt derzeit bei den Filmfestspielen von Venedig vertreten - liefern.

Der Eröffnungsfilm erzählt die Geschichte des 90-jährigen Eigenbrötlers Lucky (Harry Dean Stanton), der abgeschieden in der Wüste Arizonas lebt und nach einem Sturz feststellt, dass er unweigerlich am Ende seines Lebens angekommen ist. Der US-amerikanische Schauspieler Lynch werde sein Regiedebüt persönlich in Hamburg präsentieren, hieß es. Uraufführung hatte die Produktion bereits beim SXSW-Festival in Austin (Texas).

Ihr vollständiges Programm wollen die Veranstalter des zehntägigen Hamburger Filmfests erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen. Gezeigt werden sollen mehr als 130 Produktionen aus aller Welt.

erstellt am 05.Sep.2017 | 16:25 Uhr