Hochschulen : Lucke verlässt unter Polizeischutz Uni Hamburg

Mehrere hundert Demonstranten haben an der Universität Hamburg die erste Vorlesung von AfD-Mitbegründer Bernd Lucke seit dessen Rückkehr an die Uni verhindert. Immer wieder riefen Aktivisten am Mittwoch in einem Hörsaal des Uni-Hauptgebäudes «Hau ab», einige bewarfen den Wirtschaftswissenschaftler mit Papierkugeln. Lucke konnte daher nicht wie geplant über das Thema Makroökonomik sprechen. Die Studierendenvertretung Asta hatte zuvor zu einer Kundgebung vor dem Hauptgebäude der Uni aufgerufen, um unter anderem auf die Tragweite von Luckes politischen Handlungen hinzuweisen.

Avatar_shz von dpa

16. Oktober 2019, 14:17 Uhr

Der AfD-Mitbegründer Bernd Lucke hat nach heftigen Protesten gegen seine Vorlesung an der Universität Hamburg das Gelände unter Polizeischutz verlassen. Er wurde von Beamten an einem Seiteneingang abgeholt und zur Straße gebracht, wie ein dpa-Reporter vor Ort beobachtete. Zuvor hatten mehrere hundert Demonstranten die erste Vorlesung Luckes seit dessen Rückkehr an die Uni verhindert. Der Volkswirtschaftler und Euro-Kritiker Lucke war 2013 maßgeblich an der Gründung der AfD beteiligt und einer ihrer ersten Bundessprecher. 2014 hatte er sich von der Uni Hamburg beurlauben lassen, um als Berufspolitiker für die AfD ins Europaparlament zu wechseln.