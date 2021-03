Handball : „Luchse“-Trainer Prelcec enttäuscht: „Verschenken Punkte“

Nach der unnötigen 24:25 (14:11)-Niederlage beim VfL Oldenburg am Mittwochabend bleiben den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten lediglich vier Tage zur Frustbewältigung.

Buchholz in der Nordheide | Schon am Sonntag (16.00 Uhr) empfängt das auf einem Abstiegsplatz stehende Team die TuS Metzingen (Platz 5). Trainer Dubravko Prelcec betonte trotz der Enttäuschung: „Wir werden dennoch nicht aufgeben und uns mit aller Seriosität auf die nächsten schweren Aufgaben vorbereiten.“ Die Luchse hatten im Niedersachsen-Derby in der ersten Halbzeit bereits...

