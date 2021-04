Handball : „Luchse“-Trainer Prelcec: „Effizienz verbessern“

Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten trauern nach dem umkämpften Teilerfolg bei Frisch Auf Göppingen einer vergebenen Chance im Bundesliga-Abstiegskampf nach.

Buxtehude | Zwar sei er stolz auf die Mannschaft, die sich nie aufgegeben habe und in Unterzahl aus einem 24:26 noch das 26:26 (14:13) gemacht hatte. Er fügte aber hinzu: „Wir müssen weiter an unserer Effizienz arbeiten, um solche engen Spiele auch zu gewinnen.“ In der Tabelle liegen die „Luchse“ nach dem Unentschieden weiter einen Punkt hinter Göppingen, das den...

