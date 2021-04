Handball : „Luchse“-Coach nach klarer Niederlage: „Schnell abhaken“

Nach dem klaren 20:34 (9:16) der Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten beim Bundesliga-Tabellenzweiten SG BBM Bietigheim hat Trainer Dubravko Prelcec Kritik an seiner Mannschaft geübt.

Buchholz in der Nordheide | „Ich hätte mir ein besseres Ergebnis gewünscht, alles unter zehn Toren Rückstand hätte ich als Erfolg verbucht“, sagte der Kroate am Samstagabend. Durch viele individuelle Fehler aber habe man sich die hohe Niederlage selbst zuzuschreiben. „Leider haben sich die Mädels nicht an die Vorgaben gehalten, deshalb müssen wir das Spiel schnell abhaken“, ford...

