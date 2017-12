Glücksspiele : Lottoglück zu Weihnachten für Schleswig-Holsteiner

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

von dpa

erstellt am 14.Dez.2017 | 11:20 Uhr

Der Gewinner ist der vierte Lotto-Millionär aus Schleswig-Holstein in diesem Jahr - und der zweite aus dem Kreis Pinneberg. Die beiden weiteren Lotto-Millionäre 2017 kommen aus dem Großraum Kiel und dem Kreis Nordfriesland. Am 25. Januar hatte ein Spieler mit 31 Millionen den bisher größten Lottogewinn in Schleswig-Holstein erzielt.