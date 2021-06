Notfälle : Lokführer rettet Sturzbetrunkenem mit Notbremsung das Leben

Ein Lokführer hat in Hamburg einem mit fast sechs Promille total betrunkenen Mann auf den Bahngleisen mit einer Notbremsung das Leben gerettet.

Hamburg | Der 41 Jahre alte Lokführer fuhr am Sonntag mit einem Güterzug auf der Bahnstrecke Lübeck-Hamburg, als er den Mann in Höhe Rahlstedt sah und den Zug nach 500 Metern noch rechtzeitig stoppen konnte, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Bei dem orientierungslosen 44-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 5,94 Promille festgestellt. Rettungskräfte ...

