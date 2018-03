Tourismus : Logistik-Milliardär Kühne eröffnet Superior-Hotel «Fontenay»

Der Logistik-Milliardär und HSV-Investor Klaus Michael Kühne (80) eröffnet heute offiziell sein zweites Hotel. Nach Mallorca hat der gebürtige Hamburger, der geschäftlich von der Schweiz aus tätig ist, in der Hansestadt ein 5-Sterne-Superior-Hotel namens «The Fontenay» für rund 100 Millionen Euro gebaut. Er hoffe, dass die Anlage sowohl den Hamburgern als auch den in- und ausländischen Gästen gut gefallen und in die Geschichte der Hotellerie in seiner Heimatstadt eingehen werde. Bei einer Pressekonferenz will der Unternehmer das Hotel vorstellen.

von dpa

19. März 2018, 01:45 Uhr

Die Eröffnung hatte sich nach Bauverzögerungen und einem Wasserschaden mehrfach verschoben. Grundsteinlegung war vor vier Jahren. In der Hamburger Hotelbranche sollen in diesem Jahr voraussichtlich 14 Hotels eröffnen. Die Branche boomt in der Hansestadt, weil seit Jahren mehr Touristen in die Stadt strömen. In diesem Jahr werden erstmals mehr als 14 Millionen Übernachtungen erwartet - ein weiterer Rekord.