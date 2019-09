Fußball : Löw-Auswahl startet in EM-Saison: Mit Neuer und Gnabry gegen Holland

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit dem Länderspiel-Klassiker gegen die Niederlande in die EM-Saison. Bundestrainer Joachim Löw will heute in Hamburg nach bislang drei Siegen in drei Spielen den Aufwärtstrend auf dem Weg zur Endrunde 2020 fortsetzen. Mit einem Erfolg im Prestigeduell im ausverkauften Volksparkstadion würde das DFB-Team die Tabellenführung von den ebenfalls noch unbesiegten Nordiren übernehmen. Der große Rivale Holland würde in der Gruppe C weiter distanziert.

Avatar_shz von dpa

06. September 2019, 01:00 Uhr

Verzichten muss Löw auf den verletzten Bayern-Profi Leon Goretzka. Im Tor wird dessen Club-Kollege und DFB-Kapitän Manuel Neuer stehen, kündigte der Bundestrainer an. Eine Einsatzgarantie bekam auch Serge Gnabry im Angriff. Den am Kreuzband operierten Leroy Sané wird vermutlich der Leipziger Timo Werner im Angriff ersetzen.