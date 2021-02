Gesundheit : Lockerungsentscheidungen für Schulen und Kitas stehen bevor

Die Entscheidung naht: Schleswig-Holsteins Regierung will festlegen, wann für Schulen und Kitas erste Öffnungsschritte in Kraft treten sollen. Nach dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch soll dies geschehen.

Kiel | Für Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein zeichnen sich in der Corona-Pandemie erste Lockerungsschritte ab. Die Landesregierung will Entscheidungen dazu nach der Ministerpräsidentenkonferenz bekanntgeben, die am Mittwoch mit Kanzlerin Angela Merkel (C...

