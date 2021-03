Unfälle : Lkw verkeilt sich in Wohnhaus-Durchfahrt: Drogenfund

Nachdem der Fahrer eines Miet-Lkw am Donnerstagabend beim Rangieren ein Mehrfamilienhaus in Hamburg-Horn schwer beschädigt hat, sind in einer der Wohnungen zufällig Hanfpflanzen gefunden worden.

Hamburg | Daneben habe die Polizei auch Blumenkübel, typisches Zubehör einer Aufzuchtanlage und gefährliche Gegenstände gefunden, sagte ein Polizei-Sprecher am Freitagmorgen. Was genau damit gemeint war, konnte der Sprecher nicht sagen. Über den Drogenfund hatten mehrere Medien zuvor berichtet. Fassadenteile, Trümmer und Ziegelsteine lagen demnach vor dem se...

