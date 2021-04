Extremismus : LKA: Funde von Linksterroristen werden weiter untersucht

Nach dem Fund eines mutmaßlich von Linksterroristen angelegten Erddepots bei Seevetal in den Harburger Bergen dauern die kriminaltechnischen Untersuchungen an.

Hannover | Das bestätigte eine Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen in Hannover. In dem Wald südlich von Hamburg war Mitte Januar bei Waldarbeiten ein vergrabenes altes Kunststoff-Fass entdeckt worden. Darin lagerten Chemikalien, Anleitungen zum Bombenbau und andere Schriften. „Die Asservate sind in unserem Kriminaltechnischen Institut“, sagt...

