G20 : Linksautonome wollen gegen G20 protestieren

Unter dem Motto «G20 - Welcome to Hell» will heute die linksautonome Szene gegen den Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer in Hamburg demonstrieren. Nach Polizeiangaben werden rund 10 000 Teilnehmer erwartet, bis zu 8000 davon seien gewaltbereit. Die Demonstration soll vom Fischmarkt über die Reeperbahn auf bis etwa 300 Meter an die Messehallen als Veranstaltungsort des Gipfels heranführen.