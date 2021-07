Fußball : Linksaußen Baku wechselt von Holstein Kiel in die Türkei

Makana Baku vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel wechselt in die Türkei.

Kiel | Der 23 Jahre alte Linksaußen unterschrieb beim Erstligisten Göztepe Izmir einen Dreijahresvertrag. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Baku stand seit Sommer 2019 bei den Kielern unter Vertrag. In der Rückrunde der vergangenen Saison war er an den polnischen Erstligisten Warta Posen verliehen worden. Bei der KSV Holstein kam er zu 22 Pflichtspie...

