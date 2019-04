Bürgerschaft : Linke: Mehr qualifiziertes Personal in Kinderschutzhäusern

Die Linkspartei fordert mehr qualifiziertes Personal in den Hamburger Kinderschutzeinrichtungen. Zwar habe der rot-grüne Senat die Zahl der Plätze in den Kinderschutzhäusern und -gruppen für von den Jugendämtern in Obhut genommene Kinder in den vergangenen Jahren erhöht, sagte die familienpolitische Sprecherin der Fraktion, Sabine Boeddinghaus, am Freitag. Diese Einrichtungen müssten aber auch mit ausreichend und gut qualifiziertem Personal ausgestattet werden. Zudem sei die Personal-Fluktuation sehr hoch, wie mehrere Kleine Anfragen ergeben hätten. Das führe «in vielen Fällen sogar dazu, dass Security dauerhaft fachfremde Aufgaben übernimmt», sagte Boeddinghaus.

von dpa

19. April 2019, 10:15 Uhr

«Die Kinderschutzhäuser und -gruppen brauchen dringend mehr Fachpersonal mit besseren Arbeitsbedingungen.» Security habe in pädagogischen Einrichtungen nichts zu suchen. In einem Antrag für die Bürgerschaft fordere ihre Fraktion darüber hinaus «eine deutliche Stärkung der sozialen Infrastruktur, damit durch gute präventive Arbeit Inobhutnahmen reduziert werden können».