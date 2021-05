Bundestag : Linke im Norden bestätigt Liste für die Bundestagswahl

Mit den beiden Bundestagsabgeordneten Cornelia Möhring und Lorenz Gösta Beutin an der Spitze zieht die Linke in Schleswig-Holstein in den Bundestagswahlkampf.

Kiel | Die Liste wurde von den Delegierten per Briefwahl mit 97,1 Prozent bestätigt, wie die Partei am Dienstag mitteilte. Möhring und Beutin waren bereits am 9. Mai in Neumünster auf einer sogenannten Hybridveranstaltung gewählt worden. Die Delegierten nahmen mehrheitlich digital teil, Kandidaten sowie Arbeitsgremien waren vor Ort. Insgesamt zieht die Pa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.