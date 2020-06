Wohnen : Linke fordert mehr Schutz für Mieter während der Krise

Viele Mieter in Hamburg sind durch die Corona-Pandemie unverschuldet in Not geraten, meint die Linke. Sie fordert vom Senat mehr Engagement, damit diese Menschen ihre Wohnungen nicht verlieren.

Avatar_shz von dpa

01. Juni 2020, 09:06 Uhr

Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft fordert für Mieter mehr Schutz in der Corona-Krise. «Niemand darf durch Covid-19 auch noch Wohnung oder Gewerberaum verlieren», sagte die Abgeordnete Heike Sudmann der Deutschen Presse-Agentur. «Deshalb müssen die Hilfsmaßnahmen für betroffene Mieterinnen und Mieter um sechs Monate bis Ende 2020 verlängert werden.» Das städtische Wohnungsunternehmen Saga und die private Wohnungswirtschaft müssten für 2020 auf sämtliche Mieterhöhungen verzichten, sagte die Politikerin weiter. Für in Not geratene Kleinvermieter solle ein Hilfefonds errichtet werden. So könne der notwendige Schutzschirm für Mieter weiter aufgespannt werden.

Einen Antrag mit ihren Forderungen zum Mieterschutz will die Linksfraktion in die nächste Bürgerschaftssitzung am 10. Juni einbringen. «Viele Mieter in der Stadt sind durch die Corona-Pandemie unverschuldet in Not geraten», heißt es in dem Papier. «Damit sie neben Arbeitsplatzverlust, Kurzarbeit und all den anderen Belastungen nicht auch noch um ihre Wohnung fürchten müssen, bedarf es erheblicher Anstrengungen seitens des Senats.»