G20 : Linke fordern Rücktritt des Innensenators

vergrößern 1 von 1 Foto: Bodo Marks 1 von 1

Hamburgs Linksfraktion fordert nach dem aus ihrer Sicht rechtswidrigen Polizeieinsatz bei einem G20-Protestcamp auf der Elbhalbinsel Entenwerder den Rücktritt von Innensenator Andy Grote (SPD). Eine ausführliche Begründung dafür werde die Fraktion am Nachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz (14.00 Uhr) im Hamburger Rathaus geben. Am Sonntagabend hatte es Tumulte in dem Camp auf Entenwerder gegeben, als die Polizei elf Zelte wegen eines von ihr verhängten Übernachtungsverbots entfernte. Die Demonstranten leisteten nach Angaben der Polizei Widerstand, ein Mensch wurde festgenommen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein.

von dpa

erstellt am 03.Jul.2017 | 12:41 Uhr