Geschichte : Linke fordern nach Bejarano benannte Schule oder Straße

Nach dem Tod der KZ-Überlebenden Esther Bejarano hat die Hamburger Linksfraktion gefordert, dass eine Straße oder eine Schule nach der Jüdin benannt werden soll.

Hamburg | Bejarano sei ein Vorbild mit ihrer Haltung, ihrem Engagement und auch mit ihrem Optimismus, sagte Linken-Fraktionsvorsitzende Sabine Boeddinghaus am Montag laut Mitteilung. Die am Samstag in Hamburg im Alter von 96 Jahren gestorbene Bejarano hatte den Holocaust überlebt, weil sie Akkordeon im Mädchenorchester von Auschwitz spielte. Mehrere Familien...

