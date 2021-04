Demonstrationen : Linke Demos zum 1. Mai beginnen ohne größere Zwischenfälle

Die Walpurgisnacht und der 1. Mai sind in Hamburg traditionell von linken und linksextremen Demos und Protesten geprägt. Früher vielfach gewalttätig, sind die vergangenen Jahre ruhig geblieben. Die Corona-Pandemie sorgt für Einschränkungen.

Hamburg | In Hamburg sind am Freitag erste Kundgebungen linker und linksextremer Gruppen zum 1. Mai nach Polizeiangaben ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Bei der größten Versammlung am Bahnhof Sternschanze kamen mehrere Hundert Menschen zusammen, wie der Lagedienst mitteilte. Da zu dem vom linksextremen Roten Aufbau organisierten „Klassenfest“ coronabedingt...

