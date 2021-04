Bürgerschaft : Linke bleibt mit Forderung nach Waffenexportverbot allein

Die Linksfraktion ist in der Hamburgischen Bürgerschaft mit ihrer Forderung nach einem Stopp der Waffenexporte über den Hamburger Hafen auf Widerspruch gestoßen.

Hamburg | Abgeordnete der anderen Fraktionen sprachen sich am Mittwoch in der Aktuellen Stunde zwar auch für einen Einsatz gegen Krieg und Gewalt aus. Dies sei aber mit einem solchen Verbot nicht zu schaffen, zumal die gesetzgeberische Kompetenz in solchen Fragen beim Bund liege. Gegenwärtig sei Hamburg kein Tor zur Welt, „sondern ein Tor zum Tod - mit 1000 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.