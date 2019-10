Fußball : Lienen fordert Fans heraus: 100 000 Bäume bis Weihnachten

Der ehemalige Fußball-Profi und -Trainer Ewald Lienen hat die Fans und Mitglieder des FC St. Pauli zum Wettstreit herausgefordert. «Wenn wir es gemeinsam schaffen, bis Weihnachten 100 000 Bäume im E-Wald zu pflanzen, dann fahre ich zu unserem letzten Auswärtsspiel mit dem Fahrrad nach Wiesbaden und überhole euch im Sonderzug», sagte Lienen in einem Twitter-Aufruf. Das Saison-Abschlussspiel der Hamburger in Wiesbaden findet am 17. Mai nächsten Jahres statt.

22. Oktober 2019, 14:33 Uhr

Im Zuge der «Weltverbesserer-Kampagne» setzt sich der Fußball-Zweitligist für den Klimaschutz ein. Bislang sind gemeinsam mit der Stiftung Plant-for-the-Planet mehr als 30 000 gespendete Bäume gepflanzt worden. «Das finde ich überragend», sagte der Technische Direktor des FC St. Pauli. «Aber ihr wisst natürlich, dass wir weit mehr Bäume brauchen im Kampf gegen den Klimawandel.»