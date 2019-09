Theater : Letzte Vorstellung der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg

Ein letztes Mal wird Sänger und Schauspieler Alexander Klaws durch das Freilichttheater am Kalkberg reiten. Zumindest für dieses Jahr. Mit der 15.00-Uhr-Vorstellung geht die Saison 2019 der Karl-May-Spiele heute in Bad Segeberg zu Ende. Das Westernspektakel werden am Ende wohl so viele Menschen gesehen haben wie nie zuvor. Schon vor wenigen Wochen deutete sich an, dass der Besucherrekord des vergangenen Jahres wohl noch übertroffen werden könnte. Die Inszenierung «Unter Geiern - Der Sohn des Bärenjägers» war den Veranstaltern zufolge an vielen Tagen ausverkauft, der 300 000. Besucher konnte so früh wie nie begrüßt werden.

Klaws war in diesem Jahr zum ersten Mal in Rolle des Apachenhäuptlings Winnetou geschlüpft. An seiner Seite spielten «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Darsteller Raúl Richter als der Sohn des Bärenjägers, «Austria's next Topmodel» Larissa Marolt als Schauspielerin Tiffany O'Toole und der bisherige «Störtebecker»-Schauspieler Sascha Gluth als Winnetous Blutsbruder Old Shatterhand. Neben ihnen waren etwa 80 weitere Darsteller und mehr als 20 Pferde, ein Seeadler und ein Stinktier mit dabei.