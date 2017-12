Prozesse : Letzte vier Klagen gegen Elbvertiefung werden verhandelt

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

13.Dez.2017

Es ist das dritte Mal, dass an dem Gericht in Leipzig Klagen gegen die umstrittene Elbvertiefung verhandelt werden. In einem ersten großen Urteil im Februar hatten die Richter die Pläne nach Klagen von Umweltverbänden weitestgehend bestätigt. Wegen einzelner - aus Sicht des Gerichts behebbarer - Mängel wurde der Planfeststellungsbeschluss dennoch für rechtswidrig erklärt. Ergänzende Planungen dazu sollen im Januar 2018 vorliegen. Im November hatten die Richter Klagen der Gemeinden Otterndorf und Cuxhaven sowie von Berufsfischern abgewiesen.