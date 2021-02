Kriminalität : Letzte Besetzer verlassen Flensburger Bahnhofswald

Die letzten zwei Besetzer, die sich noch im Flensburger Bahnhofswald aufhielten, haben das Gelände verlassen.

Flensburg | Sie seien am späten Montagabend freiwillig gegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Die Polizei sicherte am Dienstag zunächst die restlichen Arbeiten auf dem Gelände ab, auf dem ein Hotel samt Parkhaus entstehen soll. Die Aktivisten ...

