Geschichte : Lesung zum Gedenken an Bücherverbrennung geplant

Im Mai 1933 starten NS-Studentenorganisationen und Burschenschaften in deutschen Uni-Städten eine „Aktion wider den undeutschen Geist“. Bücher von Heine, Brecht, Tucholsky und Kästner brennen - auch in Hamburg. Dort wird mit einer Lesung daran erinnert.

Hamburg | Bereits zum zweiten Mal findet der Lesemarathon zum Gedenken an die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten in Hamburg wegen der Corona-Pandemie unter besonderen Bedingungen statt. Es werde aber am Samstag, dem 88. Jahrestag, um 15.00 Uhr am Platz der Bücherverbrennung am Kaiser-Friedrich-Ufer Ecke Heymannstraße eine Mini-Lesung geben, teilte Helga ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.