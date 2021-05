Schulen : Lernferien-Rekord: 10 630 Kinder nutzen Angebot der Schulen

Pauken in den Ferien: In den Märzferien haben so viele Mädchen und Jungen wie nie zuvor die Lernferien der Hamburger Schulen genutzt.

Hamburg | Insgesamt haben 10 630 Kinder Kurse in 1258 Lerngruppen belegt, um ihre Wissenslücken zu schließen, wie die Schulbehörde am Montag in Hamburg mitteilte. Wegen der großen Nachfrage hätten kurzfristig weitere Angebote geschaffen werden müssen. Rund drei Viertel der Schulen hatten sich mit eigenen Kursen beteiligt. Zum Vergleich: Zum Start des Programms,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.