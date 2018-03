Parteien : Senatorin Leonhard ist Hamburgs neue SPD-Landesvorsitzende

Die designierte SPD-Landesvorsitzende Melanie Leonhard will sich für echte Gleichstellung im Alltag einsetzen. Die SPD werde gute Lösungen bieten für alleinerziehende Frauen genauso wie für einen Familienvater, sagte die 40-Jährige am Sonnabend auf einem außerordentlichen SPD-Landesparteitag in ihrer Bewerbungsrede. Anschließend sollten die rund 350 Delegierten ihre Stimme abgeben. Leonhard will Nachfolgerin des bisherigen SPD-Landesvorsitzenden Olaf Scholz werden.

24. März 2018, 14:15 Uhr

Ein Parteitag der Hamburger SPD hat Sozialsenatorin Melanie Leonhard am Sonnabend zur neuen Landesvorsitzenden gewählt. Die 40-Jährige ist in diesem Amt Nachfolgerin des Hamburger Ex-Bürgermeisters Olaf Scholz, der als Bundesfinanzminister und Vizekanzler nach Berlin wechselte.