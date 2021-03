Fußball : Leon Flach wechselt vom FC St. Pauli in die USA

Leon Flach verlässt den Fußball-Zweitligisten FC St.

Hamburg | Pauli und schließt sich dem Major-League-Soccer-Team Philadelphia Union in den USA an. Wie der Club aus Hamburg am Mittwoch mitteilte, haben sich der Verein und der 20-jährige Mittelfeldspieler auf eine Auflösung des noch bis zum 30. Juni 2022 gültigen Vertrags geeinigt. Flach war 2016 aus der Jugend des VfB Lübeck zum FC St. Pauli gewechselt. Im S...

