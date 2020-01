Leichtathletik : Leichtathleten aus dem Norden ermitteln Hallenmeister

Hamburg (dpa/lno) – Am Wochenende kämpfen die Leichtathleten von Hamburg und Schleswig-Holstein in der Halle in Hamburg-Alsterdorf bei den gemeinsamen Landesmeisterschaften um die Titel. Im Weitsprung der Männer am Samstag ist unter anderem Bennet Vinken gemeldet. Der HSV-Athlet hatte im vergangenen Jahr bei den Deutschen U-20-Freiluft-Meisterschaften mit 7,74 Metern gesiegt und gilt als klarer Favorit.

Avatar_shz von dpa

15. Januar 2020, 11:12 Uhr

Über 800 Meter (Sonntag) und 1500 Meter (Samstag) bei den Frauen führt Lisa Hausdorf von der AG Hamburg West die Meldelisten mit 2:08;41 Minuten und 4:21,28 Minuten an. Im Hochsprung (Sonntag) der Männer ist Finn Drümmer (Kaltenkirchener TS) favorisiert, der mit einer Bestleistung von 2,12 Metern anreist.