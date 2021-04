Notfälle : Leicht bekleidete Stand-up-Paddler aus Seenot gerettet

Zwei sommerlich gekleidete Stand-up-Paddler sind in der Neustädter Bucht in Not geraten - und aus der drei Grad kalten Ostsee gerettet worden.

Neustadt | „Beide unterschätzten die vorherrschenden Wetterbedingungen und trieben Richtung offene See“, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Die Paddler hätten am Donnerstagnachmittag selbst einen Notruf abgesetzt und seien vom Einsatzschiff „Bad Bramstedt“ an Bord genommen worden. Die Männer waren nur mit T-Shirts und kurzen Hosen bekleidet zur Paddelto...

