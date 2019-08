Avatar_shz von dpa

31. August 2019, 11:54 Uhr

In der Feldmark bei Appen im Kreis Pinneberg ist eine Leiche gefunden worden. Der leblose Körper sei am späten Freitagnachmittag an einem Teich entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Identität des oder der Toten und die Todesursache waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.