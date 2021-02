Kriminalität : Leiche an Feldweg in Tangstedt gefunden: Gewaltverbrechen?

An einem Feldweg in Tangstedt (Kreis Stormarn) ist am späten Mittwochnachmittag eine Leiche gefunden worden.

Tangstedt | Bei der Toten dürfte es sich um eine 84 Jahre alte Frau handeln, die seit dem Wochenende in Norderstedt vermisst wurde, wie ein Sprecher der Polizei Kiel sagte. Es gebe Anzeichen, dass die Frau durch Gewalteinwirkung gestorben sei. Kriminalpolizei und S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.