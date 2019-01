Notfälle : Lebenswichtiger Eingriff: Polizei lotst Arzt ins Krankenhaus

von dpa

10. Januar 2019, 15:03 Uhr

Beamte der Kieler Polizei haben einen Arzt wegen einer lebenswichtigen Operation in das Kieler Uniklinikum begleitet. Der Spezialist aus dem Kreis Segeberg war am Mittwochabend angefordert worden, da sich ein Patient in einem kritischen Zustand befand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Da den Angaben zufolge aufgrund der Verkehrslage jedoch nicht klar war, ob der Arzt es rechtzeitig zu der dringenden Operation schafft, wurden die Beamten kontaktiert. Diese lotsten den Arzt von der Bundesstraße 404 bis in das Uni-Klinikum, wo der Spezialist die Operation mit seinem Team durchführte. Polizeiangaben zufolge bedankte sich die Klinik wenige Stunden später bei den Beamten für die unkomplizierte Hilfe und gab an, dass durch das rechtzeitige Erscheinen dem Patienten das Leben gerettet werden konnte.