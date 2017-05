Unternehmen : Lebensmittel-Großhändler Delta zieht nach Norderstedt

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

«Diese Ansiedlung unterstreicht Norderstedts Wirtschaftskraft in der Metropolregion Hamburg» sagte Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote. Das 40 000 Quadratmeter große Grundstück lasse sich bei Bedarf nochmals um 10 000 Quadratmeter erweitern. Delta kommt aus der Fleischverarbeitung, vertreibt mittlerweile aber auch Fisch, Molkereiprodukte, Obst, Gemüse und Delikatessen. Insgesamt liefert Delta rund 8000 Produkte an Gastronomie, Kreuzfahrtschiffe, Catering und Feinkostläden in ganz Deutschland, europäische Metropolen und nach Mallorca.

von dpa

erstellt am 28.Mai.2017 | 09:28 Uhr