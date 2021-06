Prozesse : Lebenslange Haft für tödliche Schüsse am Lohbrügger Markt

Im Streit um Drogenschulden erschießt ein junger Mann seinen Kontrahenten auf einem belebten Platz in Hamburg-Lohbrügge. Der Schütze wird zu elf Jahren Haft verurteilt - doch jetzt hat das Landgericht entschieden, dass diese Strafe zu milde ist.

Hamburg | Für tödliche Schüsse auf einen 26-Jährigen in Hamburg-Lohbrügge muss ein 31-Jähriger lebenslang in Haft. Das hat das Landgericht Hamburg am Dienstag entschieden. Die Richter kamen zu dem Ergebnis, dass „die zwingend vorgeschriebene lebenslange Freiheitsstrafe“ verhängt werden müsse. Eine andere Strafkammer am Landgericht hatte den 31 Jahre alten Angek...

