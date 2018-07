Triathlon : Laura Lindemann läuft bei Hamburg-Triathlon auf Platz zwei

Die deutsche Meisterin Laura Lindemann beeindruckt beim Hamburg-Triathlon. Abgeschlagen geht sie in den abschließenden Lauf und überholt eine Teilnehmerin nach der anderen.

von dpa

14. Juli 2018, 20:36 Uhr

Mit einer starken Laufleistung hat sich Europameisterin Laura Lindenmann beim Hamburg-Triathlon über die Sprintdistanz den zweiten Platz gesichert. Die Potsdamerin war am Samstag als 25. auf den letzten Abschnitt gegangen und überholte bis auf die französische Siegerin Cassandre Beaugrand (58:06 Minten) alle Läuferinnen vor ihr. Ins Ziel kam sie nach 750 Metern Schwimmen, 21 Kilometern Radfahren und fünf Kilometern Laufen in 58:36 Minuten, knapp vor der Führenden in der WM-Wertung, der Amerikanerin Katie Zaferes (58:37).

Im vergangenen Jahr war die Deutsche Meisterin Dritte. Die in Oxford lebende Münchnerin Sophia Saller (1:02:10) wurde 46. «Ich habe den Wechsel total verkackt. Warum, weiß ich selbst nicht», sagte Lindemann. «Danach habe ich alles gegeben und bin überglücklich, dass ich Zweite geworden bin.»

Ähnliche Platzierungen konnten die deutschen Männer nicht vorweisen. Der deutsche Meister Lasse Lührs aus Potsdam kam in 54:35 Minuten auf Platz 29. Sein Teamkamerad Jonas Schomburg aus Hannover (55:00) wurde im Feld der 58 Teilnehmer 34. Lührs verpasste sein Ziel nur knapp. Er wollte unter die ersten 25 kommen. «Ich bin trotzdem sehr zufrieden. Ich habe alles gegeben», sagte Lührs.

Seine Führung im Gesamtklassement baute Titelverteidiger Mario Mola aus Spanien aus. Der 28-Jährige schaffte eine Zeit von 53:24 Minuten. Zweiter wurde der Gesamtzweite Vincent Luis aus Frankreich (53:29) vor dem Südafrikaner Richard Murray (53:32).

Hamburg ist die fünfte Station der acht Wettkämpfe umfassenden WM-Serie. Am Sonntag wird die zweitägige Veranstaltung in der Hansestadt mit der WM der Mixed-Teams fortgesetzt.