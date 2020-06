Bau : Lauenburger Projekt bekommt Bundesgeld für Städtebauprojekt

Aus einem Bundesprogramm für «Nationale Projekte des Städtebaus» fließen 2,6 Millionen Euro nach Lauenburg. Damit wird die Entwicklung von nicht mehr benötigten Werft- und Industrieflächen zu einem neuen Stadtquartier unterstützt, wie das Bundesinnenministerium am Freitag mitteilte. Ausgewählt wurden 26 Projekte mit einem Fördervolumen von rund 75 Millionen Euro, nachdem sich 98 Städte und Gemeinden aus ganz Deutschland beworben hatten.

Avatar_shz von dpa

26. Juni 2020, 12:32 Uhr

Das Projekt in Lauenburg ist das einzige ausgewählte aus Schleswig-Holstein. «Ein hartes Stück Arbeit und ein ebenso großartiger Erfolg, dass das Stadtbild Lauenburgs verändern wird», kommentierte der regionale CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Brackmann. Das neue Quartier solle das Leben am Wasser mit Wissenschaft, Kultur und Gewerbe verbinden. «Aufgrund der begrenzten Bundesmittel im Programm konnte nicht wie beantragt die Fördersumme von 3,6 Millionen Euro auf einen Schlag bewilligt werden», erläuterte Brackmann. «Mir wurde aber zugesagt, dass bereits im nächsten Jahr die restliche Summe von 1 Million Euro in einer Art zweiten Tranche nachträglich bewilligt wird.»