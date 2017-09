Unfälle : Lastwagenfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 23 (Hamburg-Heide) ist am Dienstag ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann wurde in seinem 7,5-Tonner eingeklemmt, wie die Polizeidirektion Bad Segeberg mitteilte. Er bemerkte zu spät, dass ein vor ihm fahrender 40-Tonner kurz hinter der Ausfahrt Pinneberg-Süd abbremste. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Führerhaus befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wurde auf 50 000 Euro geschätzt. Die A 23 wurde für die Bergungs- und Aufräumarbeiten in Fahrtrichtung Norden gesperrt.

erstellt am 05.Sep.2017 | 17:55 Uhr