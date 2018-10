Unfälle : Lastwagen-Unfall: A1 zwischen Hamburg und Bremen gesperrt

Ein Unfall mit drei Lastwagen verlangt den Autofahrern am Donnerstagmorgen viel Geduld im Berufsverkehr auf der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen ab. Die Straße musste zwischen Posthausen und Oyten in beide Richtungen gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Ein LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Ladung der drei Fahrzeuge - darunter Kleidung, Papier und Maschinenteile - verteilte sich auf der Fahrbahn. «Die Sperrung wird wohl noch eine ganze Weile andauern», sagte der Sprecher weiter.

von dpa

18. Oktober 2018, 07:29 Uhr

Der Polizei zufolge stand ein LKW auf dem Seitenstreifen, als der Fahrer eines anderen Lastwagens auf ihn auffuhr. Es sei nicht auszuschließen, dass dieser während der Fahrt eingeschlafen war, sagte der Polizeisprecher weiter. Auch ein dritter Lastwagenfahrer fuhr auf die anderen Fahrzeuge auf. Er wurde schwer verletzt. Die anderen beiden Fahrer erlitten einen Schock.